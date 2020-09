Roma: cade albero e danneggia 4 macchine nel quartiere Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro auto sono state danneggiate nel tardo pomeriggio di oggi a causa di un albero che si è abbattuto sulla sede stradale in via di Novella a Roma. Il fatto è accaduto alle 19 circa e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento Nomentano. Il grosso pino è caduto sulle macchine danneggiando anche il muro di cinta del cortile di una delle abitazioni circostanti. Nessuna persona è rimasta coinvolta, provvisoriamente chiusa al traffico veicolare là stessa via di Novella. Presenti sul posto anche le forze dell'ordine. (Rer)