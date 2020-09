Roma: M5s, nonostante i 48 milioni per parchi e aree verdi c'è chi vuole ancora criticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi giorni fa la sindaca Virginia Raggi ha presentato in conferenza stampa un investimento epocale: 48 milioni di euro che saranno utilizzati per la cura di parchi e aree verdi in tutta la città. "È una 'buona notizia', la nostra risposta a Mafia Capitale in un settore travolto dalle inchieste e bloccato per anni". Si legge in un post su Facebook del Movimento 5 stelle Roma. "Per questo, non avendo proprio nulla da criticare, la trasmissione L’aria che tira, su La7, oggi ha mandato in onda un fazioso servizio sul presunto 'bilancio negativo' che due 'autorevoli' commentatori hanno fatto della nostra amministrazione. Dopo aver sapientemente ritagliato una risposta che la sindaca ha dato in conferenza stampa, sono stati infatti intervistati, senza alcun contraddittorio, la rappresentante di un’associazione di cui non conoscevamo l’esistenza e il solito presidente del Codacons. Neanche a dirlo -continua la nota-, secondo i due esimi esponenti della città la giunta Raggi sarebbe responsabile di tutti i mali storici di Roma. Nessuno cenno ai risultati conseguiti in questi anni e, nello specifico, alla storica svolta nella gestione del verde". (Com)