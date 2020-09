Ciclismo: Conte ai campioni del mondiale di Imola, "la bici è da sempre la mia grande passione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dei mondiali di ciclismo in corso a Imola, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rivolto un videomessaggio ai partecipanti alla serata di gala organizzata questa sera per rendere omaggio ai campioni del mondo italiani. "Penso di rappresentare il pensiero di tutti gli italiani nel dirvi 'grazie' e nell'esprimervi ammirazione e riconoscenza per le soddisfazioni che ci avete regalato conquistando e indossando la maglia iridata", ha detto Conte. "Stasera saranno omaggiati i tanti campioni mondiali italiani. Non voglio fare un torto a nessuno ma non posso non ricordare i due titoli consecutivi di Gianni Bugno, la volata di Cipollini a Zolder, la doppietta di Paolo Bettini, la 'fucilata' di Ballan a Varese”, ha aggiunto il premier rivelando che “la bici e il ciclismo sono da sempre una mia grande passione. Prima di questo incarico, ero solito muovermi in bici per le strade del centro di Roma e confesso che questo oggi un po' mi manca. E non ho mai nascosto il mio tifo da bambino per Felice Gimondi a cui voglio dedicare un pensiero commosso a poco più di un anno dalla sua scomparsa". (segue) (Rin)