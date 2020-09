Venezuela: Aeronautica civile, Air France sospende operazioni nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea aerea Air France ha sospeso le sue operazioni in Venezuela dopo 68 anni di presenza ininterrotta. Lo ha riferito il presidente dell'aeronautica civile (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Inac), Juan Teixera in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Si tratta di una sospensione temporale, legata all'evolversi della crisi sanitaria in corso. Gli aeroporti in Venezuela sono chiusi dal 13 marzo e fino al 13 ottobre ed è paralizzato qualsiasi tipo di volo, ad eccezione di quelli a carattere umanitario, quelli autorizzati dal governo di Nicolas Maduro e quelli per l'invio della posta. "Su richiesta della @airfrance oggi ho ricevuto i rappresentanti della linea aerea che hanno illustrato e valutato la situazione a livello mondiale, a seguito dell'epidemia che colpisce l'umanità", scrive Teixera nel messaggio. Il funzionario ha detto che la sigla francese ha comunque intenzione di tornare ad operare una volta superata l'emergenza. Nella sua pagina web, Air France non ha riportato la sospensione. (Vec)