Coronavirus: Catalfo, da Ue altra importante risposta alla crisi con Sure

- "Il Consiglio europeo ha dato il via libera alla proposta della Commissione Ue riconoscendo all’Italia la quota più alta dei fondi Sure, lo strumento volto ad attenuare i rischi di disoccupazione durante l’emergenza Covid-19: 27,4 miliardi di euro sugli 87,4 totali". Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, che aggiunge: "dall’Europa arriva un’altra importante risposta alla crisi provocata dal Coronavirus e un riconoscimento alle politiche messe in campo dal mio Ministero e più in generale dal governo per proteggere i lavoratori e tutelare i posti di lavoro". (Rin)