Ciclismo: Conte ai campioni del mondiale di Imola, "la bici è da sempre la mia grande passione" (3)

- Conte ha poi sottolineato che "ancora una volta è stato premiato il 'modello Italia', divenuto punto di riferimento durante la pandemia che ha sconvolto e sta cambiando il mondo intero. In un momento di difficoltà, con un Mondiale da riorganizzare in tempi ristretti, l'unione ciclistica internazionale ha scelto Imola. Ha scelto l'Italia, la nazione che in questo momento ha saputo dare garanzie contro il Covid-19 per squadre, corridori, tifosi. E concordo con il presidente federale, Di Rocco, quando nei giorni scorsi ha parlato di un 'riconoscimento per tutto il nostro Paese'. Sono convinto – ha concluso Conte - che il tifo dei nostri concittadini darà una marcia in più alle nostre e ai nostri atleti. Forza azzurre, forza azzurri". (Rin)