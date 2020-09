© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro congiunto dei governi di Kosovo e Albania, programmato per venerdì a Scutari, è stato posticipato per impegni concomitanti del parlamento di Pristina. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui l'incontro è stato posticipato al 2 ottobre. A concordare la nuova data per la riunione intergovernativa Kosovo-Albania sono stati i premier Avdullah Hoti e Edi Rama. (Alt)