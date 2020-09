Kosovo: presidente Thaci, pubblicazione documenti della Procura Uck potrebbe compromettere accusati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione dei documenti fuoriusciti senza autorizzazione dall'Ufficio del procuratore specializzato dell'Aia, che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), potrebbe compromettere la situazione degli indagati coinvolti nelle indagini per crimini di guerra. Lo ha detto oggi il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, nel corso di un intervento all'emittente kosovara "T7". "La fuoriuscita di informazioni classificate potrebbe pregiudicare le procedure penali e recare danno agli accusati. I recenti sviluppi sono molto preoccupanti perché minano la ragione per cui il luogo di queste istituzioni (la Procura Uck) è stato stabilito fuori dal Kosovo. Se viene confermata l'autenticità delle informazioni classificate, mi aspetto che le autorità di queste istituzioni portino avanti le indagini per scoprire i responsabili, chiunque essi siano", ha detto Thaci in riferimento alle recenti accuse sulla "fuga" dei documenti espresse dalla Procura Uck contro l'Associazione dei veterani di guerra del Kosovo. L'Ufficio del procuratore speciale, incaricato delle indagini, e le Camere speciali del Kosovo, che dovranno condurre il processo, fanno parte del sistema giudiziario kosovaro ma hanno sede nei Paesi Bassi. La notizia della "fuga" di informazioni è stata comunicata martedì dall'Organizzazione dei veterani dell'esercito di liberazione del Kosovo (Uck). (segue) (Kop)