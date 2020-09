Usa: Fox News, Trump pronto a dichiarare Kkk e Antifa organizzazioni terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald trump, sarebbe pronto a designare Ku Klux Klan e Antifa come "organizzazioni terroristiche". Lo riferisce "Fox news" anticipando in esclusiva il piano con cui la Casa Bianca intenderebbe, tra le altre cose, sollecitare l'accesso a circa 500 miliardi di dollari per le comunità afroamericane e riconoscere il linciaggio come crimine d'odio nazionale. La testata anticipa anche parti del discorso che dovrebbe tenere Trump illustrando il progetto. "Per decenni i politici Democratici come (lo sfidante alle elezioni presidenziali) Joe Biden hanno dato per scontato il voto a loro favore degli afrodiscendenti. Prima di ogni elezione ti hanno fatto grandi promesse e poi, una volta arrivati a Washington ti hanno abbandonato e ti hanno svenduto. Il "Platinum Plan", questo il nome della strategia da sviluppare nei prossimi quattro anni, in caso di vittoria alle elezioni di novembre, si regge su quattro "pilastri": "opportunità", "sicurezza", "prosperità" ed "equità". Un documento che prevede "soluzioni" a tutto campo: promette di rendere festa nazionale il 19 giugno, data in cui si ricorda l'avvio del processo di liberazione della schiavitù, si propone di aumentare fino a tre milioni di posti di lavoro per le comunità afroamericane, di riparare alla "storica" disparità nell'assistenza sanitaria con un piano cucito su misura o di sforbiciare le tasse alle iniziative d'affari portate avanti dalle minoranze. (Nys)