Germania: Merkel riunirà ministri Cdu per elaborare piano elezioni 2021

- La cancelliera tedesca Angela Merkel intende convocare i ministri dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) in una “riunione strategica” al fine di elaborare un “piano di battaglia” sui contenuti dell'azione del governo, e del partito di cui è stata presidente dal 2008 al 2018, in vista della conclusione della legislatura e delle elezioni nell'autunno del 2021. L'incontro si terrà a Berlino nel pomeriggio del 27 settembre prossimo, presso la Cancelleria. I membri del governo, riferisce il portale "Web.de", sono stati invitati a presentare questioni relative ai rispettivi settori di competenza che possano essere oggetto della campagna elettorale della Cdu. Alla riunione sono stati convocati i ministri Peter Altmaier, (Economia ed Energia), Jens Spahn (Salute), Julia Kloeckner (Politiche alimentari e Agricoltura), Anja Karliczek (Istruzione e Ricerca) e Annegret Kramp-Karrenbauer (Difesa), presidente dimissionaria della Cdu. Saranno, inoltre, presenti Ralph Brinkhaus, capogruppo della Cdu al Bundestag, Annette Widmann-Mauz e Monika Gruetters, incaricate del governo federale rispettivamente per Migrazione, Rifugiati e Integrazione e per la Cultura. Tra i partecipanti vi sarà, infine, il capo di gabinetto della Cancelleria, Helge Braun. (segue) (Geb)