Germania: Merkel riunirà ministri Cdu per elaborare piano elezioni 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa dell'incontro, Merkel avrebbe informato la Cdu che ora per il partito è il momento di “premere nel governo al fine di agire” in settori anche diversi dalla gestione della pandemia di coronavirus. La cancelliera mira, quindi, a redigere una specifica tabella di marcia per i progetti ritenuti importanti dalla Cdu che devono essere ancora attuati. L'obiettivo è dotare il partito di un bilancio di governo positivo in preparazione dl 2021, quando oltre alle elezioni federali si terrà il voto per il rinnovo dei parlamenti di sei Laender (Renania-Palatinato, Baden-Wuerttemberg, Turingia, Sassonia-Anhalt, Berlino, Meclemburgo-Pomerania anteriore). Merkel punta a far sì che l'elettorato non abbia l'impressione di un successo esclusivamente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) nell'azione del governo federale. Tra i temi che verranno discussi dalla cancelliera con i ministri della Cdu figurano la sicurezza interna e la difesa cibernetica, l'economia e gli affari sociali, l'istruzione digitale e l'intelligenza artificiale, l'espansione della rete di telecomunicazioni 5G e la protezione degli animali. Non è ancora stato stabilito quando verranno resi noti i risultati della riunione alla Cancelleria. (Geb)