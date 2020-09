Italia-Argentina: Covid-19, illustrati principali assi cooperazione del programma "Team Europe" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciatore per l'Unione europea in Argentina, Aude Maio-Coliche, ha sottolineato per parte sua che "Team Europe" è "un'iniziativa globale multilaterale e solidale che ha stanziato già circa 20 miliardi di euro in tutto il mondo con enfasi sulle popolazioni più vulnerabili". In termini di cifre l'ambasciatrice Ue ha reso noto inoltre che "per l'America Latina ed i Caraibi sono stati messi in campo fino ad oggi 918 milioni di euro". In Argentina in particolare, ha spiegato Maio-Coliche, "il meccanismo di azione congiunta europeo si è centrato sulla riorganizzazione di programmi esistenti" tra i quali quelli in appoggio a rifugiati e migranti, alla potabilizzazione dell'acqua, e al rafforzamento del programma "Spotlight" per la lotta contro la violenza di genere nel contesto della quarantena. Alla conferenza stampa tenuta in modalità remota, hanno partecipato anche gli ambasciatori di Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna e Romania. Team Europe è un'iniziativa globale dell'UE e dei suoi Stati membri per supportare i suoi partner in tutto il mondo nella lotta contro la Covid-19 e le sue conseguenze. Iniziata l'8 aprile scorso "Team Europe" unisce le risorse dell'Unione Europea, dei suoi stati membri e delle sue istituzioni finanziarie - in particolare la Banca europea per gli investimenti - per rispondere agli effetti della pandemia a livello globale. (Abu)