Azzolina: "Sempre più giornali all’estero dicono che abbiamo gestito tutto nel migliore dei modi"

- "La parola chiave è responsabilità. È la bussola che non abbiamo mai smarrito in questi mesi difficili. E oggi l'Italia viene citata come modello di gestione dell'emergenza. Lo ha sottolineato l'Organizzazione mondiale della sanità, lo scrivono sempre più spesso i giornali internazionali: pochi giorni fa il Financial Times, oggi il Süddeutsche Zeitung". Lo ha scritto su Facebook la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. "L'anno scolastico è ripartito - ha aggiunto - ma le difficoltà non mancheranno, perché la strada è ancora lunga e piena di insidie. Per proteggere la Scuola servirà molta responsabilità, da parte di tutti. Dentro ma soprattutto fuori dalle nostre scuole". (Rin)