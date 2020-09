Francia: ministro Interno, attacco di oggi è terrorismo islamista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco avvenuto oggi a Parigi dove sono rimaste ferite due persone è "un atto di terrorismo islamista". Lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, intervenendo ai microfoni dell'emittente televisiva "France 2". Si tratta di "un nuovo attacco sanguinoso contro il nostro paese, contro dei giornalisti", ha aggiunto il ministro. "C'è' un'inchiesta aperta, non spetta a me commentarla", ha continuato, ricordando che l'autore del gesto "non era conosciuto per radicalizzazione" ed era stato fermato per un'arma impropria quando era minorenne. Secondo una fonte citata da media francesi, cinque uomini, tutti nati tra il 1983 e il 1996 sono stati fermati a Pantin, nel dipartimento della Seine-Saint-Denis, a nord di Parigi, nell'ambito dell'inchiesta condotta dall'antiterrorismo sull'attacco. (Frp)