Brasile: Petrobras avvia fase non vincolante vendita pozzi al largo di Rio de Janeiro (5)

- In questo ambito, lo scorso 5 maggio Petrobras aveva annunciato la riapertura del processo di vendita della sua partecipazione nella società di distribuzione di gas Petrobras Gas S.A. (Gaspetro). Petrobras detiene attualmente una partecipazione del 51 per cento in Gaspetro. Il restante 49 per cento è di proprietà di Mitsui Gas e Energia do Brasil. Gaspetro ha una partecipazione in diverse società di distribuzione di gas naturale, situate in tutte le regioni del Brasile. Nel 2019, il volume totale di gas distribuito è stato di 29 milioni di metri cubi al giorno, servendo circa 500 mila clienti attraverso una rete di distribuzione di oltre 10 mila chilometri di gasdotti. La fase di analisi delle offerte e selezione dei potenziali acquirenti si estenderà fino al prossimo 15 maggio, secondo una nota rilasciata ieri. Poi saranno avviate le successive fasi della vendita. (segue) (Brb)