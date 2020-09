Brasile: Petrobras avvia fase non vincolante vendita pozzi al largo di Rio de Janeiro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 12 giugno del 2019 la Petrobras aveva concluso la maggiore vendita della sua storia con la cessione del 90 per cento delle quote della Trasportatrice associata di gas (Tag), società che gestisce la rete di gasdotti nel nord e nord-est del paese, al consorzio formato dalla francese Engie e dal sfondo canadese Cassa depositi e prestiti del Quebec (Cdpq) per 8,6 miliardi di dollari. Successivamente aveva ufficialmente iniziato le operazioni per la cessione di quattro raffinerie di petrolio in tutto il paese. L'azienda attualmente è responsabile di quasi il 100 per cento della capacità di raffinazione in Brasile e prevede di vendere altre quattro, per un totale di otto, delle sue 13 raffinerie entro i prossimi 24 mesi. (segue) (Brb)