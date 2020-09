Venezuela: Maduro annuncia la creazione del Consiglio scientifico militare e tecnologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato la creazione del Consiglio scientifico e tecnologico dell'industria militare, agenzia che punta a garantire un sistema di difesa per "raggiungere la sovranità" e uno sforzo bellico per "il mantenimento della pace in Venezuela". "Ordino la creazione di un Consiglio scientifico dell'industria militare per fare un nostro proprio sistema di armi. Abbiamo tutto per costruirlo", ha detto il presidente durante la celebrazione del 15esimo anniversario della creazione del Comando strategico operativo della Forza armata nazionale bolivariana (Fanb), che raggruppa i cinque corpi militari: Esercito, Marina, Aviazione, Guardia Nazionale e Milizia Nazionale. (Vec)