Usa: il dipartimento di Stato revoca premio per giornalista che aveva criticato di Trump

- Il dipartimento di Stato Usa ha revocato un prestigioso riconoscimento a un giornalista finlandese perché aveva pubblicato delle critiche al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sui social media. Lo riporta l'emittente "Cnn". Pur constatando che il dipartimento di Stato ha agito nell'ambito della sua "ampia discrezionalità" per revocare il premio a Jessikka Aro, "Cnn" riporta come il dipartimento abbia mentito al Congresso e alla stampa nel momento di spiegare perché lo aveva fatto. Aro, una giornalista investigativa finlandese che ha coperto per anni la propaganda russa, era stata candidata a ricevere il Premio Internazionale Donne del Coraggio nel marzo 2019, quando improvvisamente e senza spiegazioni il riconoscimento venne revocato. Secondo un rapporto dell'Ufficio dell'Ispettore Generale del Dipartimento di Stato, i post sui social media di Aro sono stati l'unica ragione per questo dietrofront. (Nys)