Autostrade: fonti Atlantia a Cdp, nessun impegno disatteso, manleva non rientra nell'accordo

- "Atlantia non ha disatteso alcun tipo di impegno. Con la delibera approvata ieri, il Cda ha condiviso un percorso chiaro, trasparente e di mercato, aperto a Cdp e a tutti i potenziali investitori interessati. Cdp è stata invitata tempestivamente a prendere parte a questo percorso". E’ quanto dichiarano fonti vicine alla holding infrastrutturale. "La richiesta di manleva voluta da Cdp non esiste nell’ambito delle grandi operazioni di mercato del mondo infrastrutturale - osservano le stesse fonti -. Nella lettera di impegni inviata da Atlantia lo scorso 14 luglio al governo, peraltro, non è prevista alcun tipo di manleva. Nella lettera inviata a Cdp e a tutti gli altri investitori è infatti esplicitato chiaramente che Atlantia non rilascerà alcun tipo di garanzia relativamente ad Aspi, sulla base del principio della parità di trattamento di tutti gli investitori. Le eventuali decisioni di Cdp non sono dunque afferibili alle scelte trasparenti e di mercato operate dal Cda di Atlantia”. (Rin)