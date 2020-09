Ucraina: incidente aereo militare nella regione di Kharkiv, 22 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di 22 morti il bilancio di un incidente aereo nella regione di Kharkiv, in Ucraina. Un velivolo militare An-26 con 28 persone a bordo è caduto per cause ancora da stabilire, secondo quanto riferito dal governatore della regione di Kharkiv, Oleksiy Kucher. Secondo il ministero dell’Interno di Kiev, a bordo dell’An-26 c’erano 23, di cui sette membri dell’equipaggio e 21 cadetti dell’accademia aeronautica Kozhedub. Al momento l’area dell’incidente è stata isolata dalla polizia che sta effettuando le prime indagini per comprendere le cause dell’incidente. (Rum)