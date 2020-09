Aerospazio: Comparini (Thales Alenia Space), intesa con Washington cementa storica collaborazione tra Italia e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma odierna dell'accordo intergovernativo tra Italia e Stati Uniti per il programma Artemis “concretizza il costante e intenso impegno messo in campo dal governo italiano con il sottosegretario Riccardo Fraccaro e dalla nostra agenzia spaziale e cementa la storica e prolifica collaborazione tra Italia e Stati Uniti nei programmi di esplorazione spaziale”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Thales Alenia Space, Massimo Comparini, a seguito della firma dell’accordo intergovernativo Italia-Usa per il programma spaziale Artemis. “Quella stessa cooperazione che ha reso Thales Alenia Space fiera artefice della Stazione spaziale internazionale, si allarga ora a includere l'ambizioso programma Artemis grazie anche alla determinazione”, ha proseguito Comparini. “L'Italia possiede un'indiscussa eccellenza tecnica, cresciuta nello sviluppo e nelle operazioni della Stazione spaziale internazionale e che ci permette di contribuire in modo determinante alla nuova generazione di elementi pressurizzati abitabili, quali il primo habitat di superficie o la cabina che farà approdare gli astronauti sulla Luna”, ha aggiunto l’Ad di Thales Alenia Space. “Inoltre la capacità di sostenere la presenza umana sul suolo lunare andrà di pari passo con l'abilità nel garantire le telecomunicazioni tra la Luna e la Terra. Le due funzionalità costituiranno il nucleo di una futura base lunare, pietra miliare di un'economia spaziale in cui l'intera filiera industriale italiana giocherà un ruolo di riferimento", ha concluso.(Res)