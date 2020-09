Rai: Foa su Prix Italia, record riconoscimenti è iniezione di fiducia per tutta l'azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Rai, Marcello Foa, osserva in merito al Prix Italia che "il record di riconoscimenti alla Rai da parte della giuria internazionale è un premio a tutta l’azienda e ci ripaga dell’impegno dimostrato in questo lungo periodo di pandemia. Il Prix Italia 'in presenza' - continua Foa in una nota - voleva essere quest’anno un segno di speranza e di ottimismo. La vittoria della creatività italiana va in questa direzione e rappresenta un’iniezione di fiducia per tutta l’azienda. Complimenti ai vincitori e un ringraziamento di cuore - conclude ancora Foa - a tutta la squadra della Rai e in particolare del Prix Italia". (Com)