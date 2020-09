© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada statale 340 “Regina” è temporaneamente chiusa a Colonno (Co) in direzione Como, a causa di uno smottamento di detriti che ha interessato il piano viabile. Al momento il traffico viene deviato sulla viabilità locale segnalata sul posto. Il personale Anas (Gruppo FS Italiane) sta intervenendo per ripristinare la transitabilità a senso unico alternato nel più breve tempo possibile. (Com)