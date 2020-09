Trasporti: De Micheli, qualità servizio di Trenord inidonea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, la qualità del servizio di Trenord, la società partecipata da Regione Lombardia che gestisce il trasporto ferroviario locale, non è idonea. “Sulla qualità del servizio ho già chiesto a Regione Lombardia un confronto serrato, perché la qualità del servizio è inidonea. Questa regione non può avere ancora collegamenti monobinario tra città capoluogo di provincia. E non è immaginabile che nel cuore dell’economia italiana, nel 2020, i pendolari abbiano ancora da percorrere lunghe tratte a monobinario”, ha detto De Micheli, intervenendo a un dibattito organizzato dal Pd Milano Metropolitana nell’ambito del palinsesto “Ricomincia con noi”.(Rem)