Germania: caso Gramm, perché il direttore del controspionaggio militare è stato destituito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ritardi nel portare avanti la riforma del Servizio federale di controspionaggio militare (Mad), un'eccessiva cautela, un'azione non sufficientemente coraggiosa nel perseguire gli estremisti di destra all'interno delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) e, soprattutto, i contatti tra il personale dell'agenzia e la destra radicale nelle caserme. Sono questi, per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i motivi che hanno portato alla destituzione del direttore del Mad, Christof Gramm, in carica dal 2015. Il collocamento a riposo è stato deciso ieri, 24 settembre, dal ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer “di comune accordo” con Gramm, che cesserà dalle funzioni a ottobre prossimo. Il prossimo direttore del Mad verrà nominato “a breve” e potrebbe essere un generale, diversamente da Gramm che è un funzionario civile. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'obiettivo è dare al Mad “un maggiore impatto all'interno della Bundeswehr” nel quadro del contrasto agli estremisti neri in uniforme. Tra le competenze del Servizio federale di controspionaggio militare rientra, infatti, l'azione di prevenzione e repressione di ogni forma di estremismo nelle Forze armate tedesche.Secondo Tobias Lindner, deputato dei Verdi e portavoce del partito per la politica di sicurezza al Bundestag, la destituzione di Gramm era “inevitabile dopo gli eventi degli ultimi mesi” che hanno coinvolto il Mad. A giugno scorso, l'agenzia è stata al centro di uno scandalo che ha colpito la credibilità dell'impegno del ministero della Difesa tedesco nel contrasto all'infiltrazione dell'estrema destra nella Bundeswehr. Un ufficiale del Servizio di controspionaggio militare è stato scoperto trasmettere regolarmente informazioni riservate ad almeno otto estremisti di destra nel Comando forze speciali dell'esercito (Ksk). Noto da tempo per la presenza di sostenitori della destra radicale tra i propri ranghi. A luglio scorso, il Ksk è stato sottoposto dal ministero della Difesa a un radicale processo di riforma e ristrutturazione, che ha come obiettivo epurare la truppa dall'estrema destra. Se entro il termine del 31 ottobre prossimo la riforma non si sarà rivelata efficace, il Ksk potrebbe essere sciolto e riformato. L'ufficiale del Mad avrebbe rivelato dati classificati a un militare del Ksk, suo amico, che li avrebbe poi distribuiti tra i propri commilitoni.Il materiale in questione attiene all'inchiesta del Servizio di controspionaggio militare che, il 13 maggio scorso, ha condotto all'arresto di un sottufficiale del Ksk, già noto al Mad come estremista di destra. Nella propria abitazione a Collm in Sassonia, l'arrestato nascondeva armi, munizioni e due chilogrammi di tetranitrato di pentaeritrite (Petn), utilizzato per realizzare bombe ed esplosivi plastici come il Semtex. Si tratta del medesimo materiale che risulta scomparso dall'arsenale del Ksk, la cui base è a Calw in Baden-Wuerttemberg. L'ufficiale del Mad avrebbe mostrato al militare del Ksk suo amico le foto delle armi trovate nell'abitazione dell'arrestato, avvertendolo che il Servizio di controspionaggio militare avrebbe potuto essere interessato a lui. L'ufficiale del Mad è stato sospeso e non avrebbe più accesso alle informazioni riservate.Secondo Lindner, il licenziamento di Gramm “per il momento non risolve alcun problema” né intacca “l'integrità personale” del funzionario. I problemi del Mad, ha sottolineato il deputato dei Verdi, sono “molto più grandi della questione di chi sia il presidente”. A sua volta, Fritz Felgentreu,deputato e portavoce per la difesa del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al Bundestag, ha elogiato l'operato di Gramm, che “ha riconosciuto l'importanza del proprio ufficio nel dibattito sulla democrazia e ha avviato il Mad su un percorso di crescita”. Tuttavia, l'azione di Gramm contro l'estrema destra nella Bundeswehr è stata giudicata “in ritardo e non abbastanza coraggiosa” sia dall'Unione cristiano-democratica (Cdu), di cui Kramp-Karrenbauer è presidente dimissionaria, sia dall'Unione cristiano-sociale (Csu).Tuttavia, come osserva la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la destituzione del direttore del Mad è “un licenziamento con onore”. Il ministro della Difesa ha, infatti, espresso il proprio apprezzamento per il funzionario nell'annunciarne il collocamento a riposo. In particolare, Kramp-Karrenbauer ha affermato che Gramm lascia l'incarico “dopo che il processo di riforma nel Servizio federale di controspionaggio militare è stato avviato con successo”. Gramm “ha avviato e accompagnato i cambiamenti e quindi raggiunto notevoli miglioramenti nell'organizzazione e nei metodi di lavoro negli ultimi anni”.In questo modo, ha sottolineato Kramp-Karrenbauer, “è stato raggiunto un primo importante traguardo”. Ora, come si legge nel comunicato del ministero della Difesa in cui viene resa nota la destituzione di Gramm, la titolare del dicastero e il direttore del Mad “concordano” che che l'ulteriore attuazione della riforma dell'agenzia “richiede ulteriori sforzi e dinamismo”. La svolta nuova sezione dovrebbe essere resa visibile “anche dal punto di vista del personale”. (Geb)