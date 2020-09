Lazio: Regione, Giovanni Galoppi rinuncia a incarico presidente cda Autostrade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio rende noto di aver ricevuto oggi una lettera dall'avvocato Giovanni Galoppi in cui rinuncia all'incarico di presidente del cda di Autostrade del Lazio. "A seguito dell'articolo apparso oggi - è scritto nella lettera - nel comunicare la mia totale estraneità alle vicende ivi narrate, per le quali non risulto indagato e alle quali, ribadisco, sono del tutto estraneo, comunico la mia rinuncia all'incarico al fine di evitare ogni ulteriore coinvolgimento della mia persona in notizie di stampa inveritiere, strumentali e dannose per la mia immagine - conclude - e per quella della Regione Lazio e del suo governatore".(Com)