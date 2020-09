Infrastrutture: De Micheli, Sud Lombardia penalizzato perché non è bacino elettorale della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, il sud della Lombardia è stata penalizzata a livello di infrastrutture perché non è il bacino elettorale della Regione. “Io ho il cruccio sul Sud della Lombardia, che ha una dotazione infrastrutturale è strutturale inidonea a livello di sviluppo e di insediamenti imprenditoriali di quell’area. E ha questa dotazione infrastrutturale inidonea, perché non è stato bacino elettorale della Regione Lombardia in questi anni”, ha detto De Micheli, intervenendo a un dibattito organizzato dal Pd Milano Metropolitana nell’ambito del palinsesto “Ricomincia con noi”. “E non va bene - ha proseguito il ministro - perché quando sei nelle istituzioni prima pensi alla qualità della vita e del lavoro delle persone che stanno lì e poi ti preoccupi anche di provare a trasformare questo in termini di consenso”. “E quel cruccio lo risolveremo già nella prima lista di opere che commissarieremo, ad esempio come la linea ferroviaria Mantova-Cremona che è ancora a monorotaia”, ha promesso in conclusione De Micheli. (Rem)