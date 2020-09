Suola: assessore Pomezia, servizio mensa pronto a partire il 12 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo incontro questa mattina tra l’assessore Miriam Delvecchio, il dirigente del settore servizi educativi e i dirigenti scolastici dei plessi di Pomezia e Torvaianica. Oggetto della riunione, il monitoraggio delle modalità organizzative per ripartire in sicurezza. In particolare, ci si è soffermati sull’avvio del servizio di refezione scolastica, che partirà nel periodo compreso tra il 12 e 19 ottobre nelle scuole statali e la settimana prima in quelle comunali. “A pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico – dichiara in una nota l’assessore Delvecchio– abbiamo fatto il punto sulla situazione. Ci aspetta un anno diverso, complesso e delicato, con una serie di sfide che possiamo superare solo se tutti insieme. Oggi siamo chiamati ad affrontare una serie di criticità organizzative che non dipendono dalla gestione del Comune o dagli istituti scolastici, ma che ad oggi non permettono l’avvio del servizio mensa, prima fra tutte l’assenza dell’organico. Il Comune ha già studiato le modalità di somministrazione dei pasti con la ditta preposta alla mensa e siamo pronti per ripartire con un servizio efficiente e in piena sicurezza. Ci teniamo a rassicurare le famiglie che per il mese di ottobre saranno conteggiati per il pagamento soltanto i giorni effettivi del servizio”.​ (Com)