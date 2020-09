Sanità: Nursind, bene contratto settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Romina Iannuzzi, responsabile Sanità privata del Nursind infermieri, esprime soddisfazione per l'approvazione del rinnovo del contratto della sanità privata. "Oggi è davvero una bella giornata - afferma in una nota -. Come ci aveva anticipato il ministro della Salute Speranza due giorni fa, si è chiusa positivamente la lunghissima trattativa per il rinnovo del contratto della sanità privata. Erano 14 anni, infatti, che gli infermieri del comparto attendevano un chiaro segnale di attenzione". Lo afferma in una nota "Nonostante questo risultato importante, la nostra battaglia non si ferma – conclude la sindacalista -. Saremo in piazza a Roma il prossimo 15 ottobre per sensibilizzare sulla necessità imprescindibile che il nostro Paese ha, anche alla luce di quello che è accaduto con la pandemia in questi mesi, di valorizzare la professione infermieristica, riconoscendole i meriti che già si è guadagnata sul campo".(Com)