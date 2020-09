Italia-Argentina: Covid-19, illustrati principali assi cooperazione del programma "Team Europe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'ambasciatore d'Italia in Argentina, Giuseppe Manzo, ha illustrato oggi i principali assi del programma di aiuti italiano per fare fronte alle conseguenze socio economiche della pandemia del nuovo coronavirus nel paese. Lo ha fatto nel contesto della conferenza stampa di presentazione del meccanismo di azione congiunta con l'Unione europea denominato "Team Europe", destinato a mitigare l'impatto della crisi derivata dall'emergenza sanitaria globale. "Lo spirito e la filosofia della collaborazione tra Italia ed Argentina è stato sempre quello di aiutare e condividere esperienze", ha affermato Manzo. L'ambasciatore a Buenos Aires ha quindi citato tra i principali assi dell'azione solidale italiana in questi ultimi mesi "il Programma di cooperazione per lo sviluppo Prosepu II, che ha destinato fondi per 42 milioni di euro per l'acquisto di equipaggiamento, strumentazione e servizi in 16 ospedali in cinque province", e la "condivisione di buone pratiche" avviata tra i ministeri dell'Educazione dei due paesi in vista della ripresa delle lezioni presenziali in Argentina. Manzo ha sottolineato inoltre che "lo storico legame tra Italia ed Argentina permette il coinvolgimento nella cooperazione solidale di tutti i settori della nostra società". In questo senso ha ricordato l'iniziativa promossa recentemente dall'ambasciata italiana insieme all'Università di Bologna dove medici italiani hanno condiviso le loro esperienze in materia di terapia e gestione della Covid-19.