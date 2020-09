Brasile: Petrobras avvia fase non vincolante vendita pozzi al largo di Rio de Janeiro (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 luglio aveva ceduto il 32,8 per cento delle proprie quote nella società di distribuzione del carburante Br Distribuidora (Petrobras Distribuidora S.A.), perdendone il controllo. La vendita aveva fruttato 9,6 miliardi di real (2,3 miliardi di euro) alla Petrobras. Ad agosto del 2020 il Consiglio di amministrazione (Cda) della compagnia ha poi autorizzato l'avvio del processo di vendita di tutte le quote rimaste della Br Distribuidora, pari al 37,5 per cento. Secondo quando comunicato da Petrobras, la transazione avverrà attraverso un'offerta pubblica secondaria di azioni presso la borsa di San Paolo (follow on). Il lancio sarà definito in seguito e sarà soggetto a condizioni di mercato, oltre che all'approvazione da parte degli organi interni della compagnia petrolifera e all'analisi da parte della Commissione di valori immobiliari (Cvm) e degli organismi antitrust. (Brb)