Onu: premier ceco Babis, serve riforma così come di altre organizzazioni internazionali

- Il primo ministro della Repubblica Ceca ha invocato una riforma delle Nazioni Unite e di altre istituzioni globali. Lo ha fatto oggi durante il suo intervento preregistrato al dibattito generale della 75ma sessione dell'Assemblea generale dell'Onu. A suo parere la pandemia di coronavirus ha mostrato che la cooperazione tra i paesi del mondo ha una serie di punti deboli. "Dalla fondazione dell'Onu nel 1945 il mondo è cambiato. Oggi facciamo i conti con una situazione sanitaria che è diventata uno stress test della nostra capacità di coordinarci e di cooperare multilateralmente. Non possiamo fingere che tutti funzioni al meglio. Il sistema globale ha debolezze. E' chiaro che una riforma sia necessaria, ragione per la quale vedo l'emergenza come un'opportunità. Un'opportunità per fare riforme ambiziose", ha detto il premier ceco. (segue) (Nys)