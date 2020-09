Onu: premier ceco Babis, serve riforma così come di altre organizzazioni internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Babis l'Oms non ha reagito in modo abbastanza determinato allo scoppio della pandemia in Cina. "Le sue raccomandazioni confuse sull'indossare mascherine è solo un esempio del ruolo controverso che l'Oms ha avuto nei mesi recenti", ha affermato. Una delle aree che necessitano di maggiore coordinamento è poi la ricerca di un vaccino. "Richiamiamo l'Onu a svolgere un ruolo di coordinatore in questo tema", ha detto Babis. "Sono un imprenditore di successo e comprendo le opportunità d'affari. Qualche volta però la prospettiva degli affari non è la più importante", ha continuato, chiedendo maggiori investimenti nella ricerca scientifica per preparare l'umanità a future emergenze. (segue) (Nys)