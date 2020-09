Onu: premier ceco Babis, serve riforma così come di altre organizzazioni internazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) ha bisogno di riforme secondo il capo del governo di Praga, così come l'Unione europea. "Se vogliamo avere successo in ambito globale, l'Europa deve diventare leader nelle tecnologie avanzate, il che è un compito difficile di fronte alla concorrenza di aziende statunitensi e cinesi", ha spiegato. La pandemia non deve comunque essere motivo per trascurare altri problemi importanti per l'Europa, che deve fare poi i conti con temi tutt'altro che secondari, dalla questione migratoria, alla Brexit, alla sicurezza. Fuori dal continente europeo, Babis ha menzionato le sfide rappresentate dall'instabilità nella regione africana del Sahel, dal Medio Oriente, dalle missioni di addestramento militare in Mali e in Iraq. Babis ha accolto con soddisfazione i recenti accordi di normalizzazione dei rapporti tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Sulla crisi politica bielorussa, il premier ceco ha detto che "ogni società deve poter decidere del proprio futuro in elezioni libere e democratiche", pertanto "l'unica soluzione logica sono nuove elezioni". (Nys)