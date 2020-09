Migranti: Conte all’Onu, necessario cambio di prospettiva nella gestione dei flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario un “cambio di prospettiva” per un governo europeo che sia “autenticamente” solidale nella gestione dei flussi migratori. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite. Conte ha ricordato che tra gli effetti negativi che la pandemia di coronavirus ha avuto nelle aree di crisi “vi è l’ulteriore peggioramento delle condizioni di già estrema vulnerabilità dei migranti”. Secondo il capo di governo, i flussi migratori irregolari rappresentano “una sfida globale a cui la comunità internazionale non può che fornire risposte a livello multilaterale”. Per questo motivo, ha rimarcato Conte, “serve un’azione strutturata intorno ai principi di solidarietà e di responsabilità, fondata sul partenariato con i Paesi di origine, di transito e di destinazione dei flussi”. Il primo ministro ha quindi rimarcato come sia necessaria” un’azione collettiva di contrasto alle reti di trafficanti di esseri umani”. Allo stesso tempo, ha proseguito, “bisogna coltivare una visione di lungo periodo che parta dalle cause profonde di tali movimenti”. Per il presidente del Consiglio, “l’Italia anche in questo caso è in prima linea, quale Paese di ingresso nell’Unione europea, per un cambio di prospettiva che conduca ad un governo europeo autenticamente solidale e multilivello e per lo sviluppo di canali sicuri per la migrazione regolare”. (Nys)