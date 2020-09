Coronavirus: Iss-Salute, cresce impegno ospedali ma ancora nessun segnale sovraccarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello nazionale il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è aumentato dal 4 per cento al 5 per cento mentre il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva dal 2 per cento al 3 per cento, con valori superiori al 10 per cento in alcune Regioni e Province autonome. Il dato, come si legge nel rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da Ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità, è relativo al periodo fra il 14 ed il 20 settembre. Sebbene "non siano ancora presenti segnali di sovraccarico dei servizi sanitari assistenziali" si legge nel rapporto, "la tendenza osservata potrebbe riflettersi a breve tempo in un maggiore impegno. Si conferma, inoltre, l’importante e crescente impegno dei servizi territoriali (Dipartimenti di prevenzione) per far sì che i focolai presenti siano prontamente identificati ed indagati".(Rin)