Coronavirus: Iss-Salute, al 20 settembre no trasmissione in ambito scolastico

- Secondo quanto evidenzia il rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da Ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità e relativo al periodo fra il 14 ed il 20 settembre, "non è stata accertata, nella settimana in esame, una trasmissione del virus nell’ambito scolastico sebbene siano stati identificati numerosi casi sporadici in concomitanza con la riapertura delle scuole". Infatti, sottolinea il rapporto, "l’elevata attenzione, a cui hanno contribuito le misure messe in campo (come lo screening, la rilevazione della temperatura giornaliera, le procedure per la gestione di casi sospetti sintomatici in ambito scolastico), hanno contribuito alla rapida identificazione e diagnosi dei casi. Sono in corso numerose indagini epidemiologiche e sono state attivate procedure di quarantena laddove previsto". Detto questo. conclude il rapporto, "non è possibile valutare, al momento, l’impatto che l’apertura delle scuole in Italia avrà sull’andamento dell’epidemia. Si ritiene che questo aspetto sarà valutabile a partire dalle prossime 2-3 settimane" e dunque "la riapertura delle scuole rimane pertanto uno degli elementi da monitorare attentamente" (Rin)