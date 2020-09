Difesa: Guerini, manterremo alta l'attenzione su aree strategiche del Mediterraneo, Libia, Libano e Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri argomenti trattati hanno riguardato l’attuale situazione in Mali, la necessità di un sostegno al Libano dopo l’esplosione del 4 agosto e la formazione del nuovo governo, il contrasto al terrorismo internazionale in Africa settentrionale dove l’Italia parteciperà alla Task Force Takuba e il Mediterraneo orientale. “Il bacino del Mediterraneo Orientale è un crocevia di interessi energetici e commerciali, area di giunzione tra Europa, Africa e Medio Oriente ed è nostro interesse agire in uno sforzo congiunto che preservi la stabilità” ha affermato Guerini aggiungendo che “l’Italia ha fermamente preso posizione a tutela del diritto internazionale spingendo tutte le parti in causa alla ricerca di una soluzione negoziale e di compromesso che tuteli tutti". L'Iniziativa Europea d'Intervento, alla quale l’Italia ha aderito lo scorso anno, si prefigge l'obiettivo della creazione di una cultura strategica comune tra i paesi partecipanti e vuole contribuire a lanciare nuove dinamiche che puntino ad una Difesa europea capace di assumersi maggiori responsabilità di fronte alle minacce e alle sfide contemporanee. (Res)