Inps: Squeri (FI), Tridico perde altra occasione per evitare figuraccia

- Il deputato di Forza Italia, Luca Squeri, sottolinea che "dopo tanti mesi dall’inizio della pandemia non sarebbe accettabile neppure un solo lavoratore ancora in attesa della Cassa integrazione, figuriamoci 30.000. Ancora una volta - continua il parlamentare in una nota - il presidente dell’Inps Tridico perde una buona occasione per evitare una figuraccia. Sarebbe stato molto meglio rivolgere delle scuse sentite a lavoratori e famiglie per le tante difficoltà che hanno attraversato e che stanno ancora vivendo a causa dei ritardi nell’erogazione della Cig". (Com)