Coronavirus: Iss-Salute, valore Rt a 0,95, sotto quota 1 per seconda settimana consecutiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo fra il 3 ed 16 settembre, il valore Rt o indice di contagiosità calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,95, al di sotto di 1 nel suo valore medio per la seconda settimana consecutiva. Lo evidenzia il rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da Ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità, è relativo al periodo fra il 14 ed il 20 settembre. Un dato, quello del Rt, che però "va interpretato con cautela in questo particolare momento dell’epidemia. Infatti, il valore calcolato sui casi sintomatici, pur rimanendo l’indicatore più affidabile a livello regionale e confrontabile nel tempo per il monitoraggio della trasmissibilità, potrebbe sottostimare leggermente la reale trasmissione del virus a livello nazionale". (Rin)