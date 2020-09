Conte all’Onu: “La pandemia è un'opportunità per un nuovo inizio, Italia in prima fila”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida dettata dalla pandemia di Covid-19, l'impegno della comunità internazionale nell'affrontare i cambiamenti climatici, il ruolo dell'Italia nella gestione dei flussi migratori irregolari e di scenari di crisi come quelli di Libia e Libano. Sono questi alcuni dei temi affrontati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento alla 75esima Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Un nemico invisibile – ha detto Conte all’inizio del suo intervento - ha sconvolto le nostre esistenze e le nostre abitudini consolidate. Ha provocato vittime e soffocato l’economia mondiale, costringendoci a interrompere le relazioni sociali e a limitare le nostre libertà”. La diffusione del nuovo coronavirus, però, rappresenta anche “l’opportunità di un nuovo inizio, che sta a noi cogliere”. In questo senso, Conte ha proseguito evidenziando che l’Italia “è divenuta simbolo di uno sforzo collettivo, umano prima ancora che sanitario e politico, portato poi in dote all’intera comunità internazionale” nell’affrontare l’emergenza Covid.“Sin da subito – ha aggiunto il premier italiano - abbiamo proposto la costituzione di un’alleanza internazionale per la lotta al Covid-19”, mobilitando “oltre 40 miliardi di euro per la risposta globale dell’Unione Europea alla crisi, in particolare per garantire l’accesso equo ed universale al vaccino, alla diagnostica e alle terapie”. Parlando delle misure messe in campo a livello di Ue, Conte ha sottolineato come l’Unione “ha capito la portata della sfida: ripensare il nostro mondo, renderlo più sostenibile, più verde, più digitale, più inclusivo. Next Generation EU rappresenta, insieme alle misure della Banca Centrale Europea, un’opportunità storica per porre l’Europa come punto di riferimento imprescindibile del partenariato globale verso nuove prospettive”. Commentando l’annuncio fatto la scorsa settimana dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il capo dell’esecutivo ha affermato che la notizia di un “Global Health Summit” nel 2021 in Italia, proprio durante l’anno della Presidenza italiana del G20, è “la testimonianza di questa volontà fattiva”. In riferimento alla corsa globale per trovare un vaccino anti-Covid sicuro ed efficace, Conte si è detto “orgoglioso” di poter affermare che il contributo dell’Italia alla ricerca sarà “patrimonio collettivo” e che “il vaccino verrà messo a disposizione di tutti i popoli”.La presidenza italiana del G20, ha detto il presidente del consiglio, si baserà su un’agenda di lavoro basata su “tre P”, ossia “Persone, Pianeta, Prosperità”. In questo contesto rientrano gli impegni per affrontare i cambiamenti climatici, adottati nel quadro dell’Agenda 2030 e dell’Accordo di Parigi. “Favoriremo una crescita sostenibile, inclusiva, resiliente”, ha puntualizzato Conte, per poi aggiungere: “La pandemia ha aperto un nuovo scenario anche per la strategia di contrasto al cambiamento climatico e di protezione ambientale”. La tutela della persona fa riferimento anche alla pena di morte, a proposito della quale Conte ha voluto ricordare che “fu abolita per la prima volta nel mondo nel 1786, nel Granducato di Toscana”, sottolineando che “Questa sensibilità è nella nostra tradizione storica.“L’Italia – ha proseguito il presidente del Consiglio - crede fermamente che le questioni inerenti pace e sicurezza debbano essere affrontate attraverso la prevenzione, la mediazione, il consolidamento della pace”. In questo senso, l’Italia sarà sempre “al fianco delle Nazioni Unite per favorire i processi di stabilizzazione, investendo tutto il nostro capitale politico, ma anche fornendo un determinato e concreto sostegno alle iniziative avviate dal Segretario Generale nell’ambito del peacekeeping perché questa azione guarda innanzitutto alla diffusa instabilità che continua purtroppo ad interessare tutto l’arco del Mediterraneo allargato, estendendosi a Est fino all’Afghanistan ed interessando in modo sempre più diretto, a Sud, il Sahel e il Corno d’Africa”. Secondo Conte, il processo di pace in Libia registra "timidi" ma "incoraggianti avanzamenti", che possono maturare soprattutto se si evitano "le ingerenze esterne". Le sue possibilità di successo dei negoziati “sono legate a due principi: il rispetto della ownership del popolo libico nell’identificazione di una soluzione inclusiva e l’imprescindibile ruolo di mediazione delle Nazioni Unite. Dobbiamo impedire le interferenze, le ingerenze esterne", ha detto Conte. Tra i fenomeni aggravati dalla pandemia di Covid, Conte ha menzionato anche i flussi migratori irregolari, parlando di “una sfida globale a cui la Comunità internazionale non può che fornire risposte a livello multilaterale. Serve un’azione strutturata intorno ai principi di solidarietà e di responsabilità, fondata sul partenariato con i Paesi di origine, di transito e di destinazione dei flussi. È quindi necessaria un’azione collettiva di contrasto alle reti di trafficanti di esseri umani”.Conte ha voluto anche parlare della situazione in Libano, sottolineando la vicinanza dell’Italia al paese dei cedri a quasi due mesi dall’incendio che ha colpito la capitale Beirut. “Poco più di due settimane fa – ha detto il premier di Roma - mi sono recato in Libano, per testimoniare personalmente la solidarietà italiana a un popolo che, nel mezzo di una profonda crisi economico-finanziaria, politica e sanitaria, si è trovato a dover fronteggiare la terribile tragedia che il 4 agosto ha colpito Beirut. Ma anche per incoraggiare quelle istituzioni a non lasciar cadere la domanda della popolazione di riforme non più procrastinabili”. L’Italia, la cui presenza nel paese mediorientale è storica è profonda, secondo Conte “si è subito posta all’avanguardia nello sforzo collettivo, guidato dalle Nazioni Unite, per superare la fase emergenziale e sostenere quindi la futura ricostruzione”. Il nostro Paese continuerà in questo impegno “contribuendo anche al ruolo di stabilizzazione svolto dalla missione Unifil, attualmente sotto comando italiano”, ha concluso Conte(Rin)