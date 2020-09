Rpt-Lazio: Regione, pubblicate graduatorie avviso pubblico a sostegno delle attività sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con testo corretto dalla fonte) - Prosegue l’impegno della Regione Lazio a favore dello sport. "Sono state pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito dell’avviso pubblico per il sostegno a manifestazioni, eventi e all'attività ordinaria degli operatori sportivi del Lazio per il quale la Regione ha stanziato 2,6 milioni di euro". Lo comunica in una nota la Regione Lazio. "Sono 590 le attività sportive che verranno finanziate. Dopo le difficoltà affrontate in questi mesi, il bando puntava a garantire un sostegno economico agli operatori del settore del Lazio per la ripartenza delle attività ma anche - si legge nella nota - per la realizzazione di progetti di promozione e diffusione dello sport come fattore di inclusione sociale per grandi e piccoli, con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’importanza della pratica dell’attività motoria e sportiva in termini di benessere e salute. L’avviso ha finanziato progetti per un importo massimo di 5 mila euro sia di attività ordinaria, quali ad esempio le spese sostenute dopo l’8 marzo 2020 per l’adeguamento degli spazi e delle attività alle nuove esigenze legate al distanziamento sociale, ai requisiti igienico-sanitari e alle modalità di svolgimento delle attività, sia appuntamenti o settimane sportive dirette a promuovere la pratica sportiva e da svolgersi entro il 31 dicembre 2020", conclude la nota.(Com)