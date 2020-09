Mediterraneo orientale: Mitsotakis all'Onu, Erdogan “dia un’opportunità alla diplomazia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia si impegni per trovare una soluzione diplomatica per risolvere le tensioni createsi nel Mediterraneo orientale con la Grecia e Cipro. E’ l’appello lanciato dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis nel corso del suo intervento preregistrato alla 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Incontriamoci, parliamo e cerchiamo una soluzione reciprocamente accettabile. Diamo una possibilità alla diplomazia", ha affermato Mitsotakis rivolgendosi al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il premier greco ha anche accusato la Turchia di "aggressione" per la sua politica energetica in aree contese del Mediterraneo orientale. Ciononostante, il capo di governo di Atene si è detto “ottimista" per una soluzione alla questione aperta tra i due Paesi. "Se dopo tutto non saremo ancora d'accordo, allora dovremmo fidarci della saggezza della Corte internazionale dell'Aia", ha sottolineato Mitsotakis, ribadendo il punto di vista greco su un’eventuale punto di svolta sulla vicenda rappresentato dal ricorso all’Arbitrato internazionale o a tribunali internazionali. Mitsotakis nel suo intervento ha anche fatto riferimento al recente riconoscimento di Israele da parte degli Emirati Arabi Uniti come un segnale che la Grecia e la Turchia potranno superare la loro storica “rivalità”. "Mi rifiuto di credere che la partnership tra vicini stretti non sia possibile", ha detto Mitsotakis. (Nys)