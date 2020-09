Lavoro: Bombardieri, ratifica definitiva contratto sanità privata frutto determinazione lavoratrici e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, "la ratifica definitiva del contratto della sanità privata è il frutto della determinazione e della caparbietà con cui le lavoratrici e i lavoratori di questo settore hanno portato avanti la battaglia per il riconoscimento di un loro diritto inalienabile. Si è sanata così una ferita profonda del sistema delle relazioni sindacali - continua il leader sindacale in una nota -, anche grazie a un serrato confronto che ha determinato, finalmente, dopo 14 anni, un esito positivo della vertenza. L'auspicio è che questa firma rappresenti anche l'inizio di una stagione di rinnovi contrattuali per milioni di lavoratrici e lavoratori ai quali - conclude Bombardieri - deve essere riconosciuto il valore del loro lavoro". (Com)