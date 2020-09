Amministrative: Di Maio, consiglieri, sindaci e attivisti sono motore e forza del M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consiglieri, sindaci e attivisti sono "motore e forza" del Movimento cinque stelle. Lo sostiene il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un post sul suo profilo Facebook. "Sono davvero felice per Michele (Coratella) - afferma l'esponente dell'esecutivo -. Lunedì scorso, dopo il successo del referendum sul taglio dei parlamentari, ho subito sentito i nostri candidati e referenti sul territorio per sapere i risultati. Proprio ad Andria sono rimasti col fiato sospeso fino all’ultima scheda, c’è stato un testa a testa per il ballottaggio, ma alla fine Michele ce l’ha fatta. Oggi, dopo il riconteggio delle schede, abbiamo il verdetto definitivo: Michele va al ballottaggio". Il titolare della Farnesina prosegue: "Gli avevo promesso che sarei tornato ed eccomi qua, ad Andria per sostenerlo. Così come sosterrò tutti gli altri candidati sindaco che sono arrivati al ballottaggio. Sono piccoli, ma importanti traguardi e dobbiamo essere felici. Da capo politico avevo introdotto la regola, votata dagli iscritti, sulla possibilità di presentarsi alle Amministrative in coalizione con liste civiche. E questa strada ci sta portando i primi risultati. Il Movimento cinque stelle - conclude ancora Di Maio - deve stare vicino ai suoi consiglieri comunali, ai suoi sindaci e a tutti i suoi attivisti che sono il nostro motore e la nostra forza. Da tutti loro arriva l’energia che ci spinge ad andare avanti, ogni giorno". (Res)