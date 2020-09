Venezuela: elezioni parlamentari, Maduro ribadisce all'Onu invito a inviare missione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha ribadito alle Nazioni Unite l’invito a inviare una missione di accompagnamento in occasione delle elezioni parlamentari, in programma il 6 dicembre. “Ho sostenuto una videoconferenza con il segretario generale Antonio Guterres. Ho ribadito l'invito a inviare una missione di accompagnamento alle elezioni”, ha scritto Maduro sul suo account Twitter. Le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per la trasparenza del processo elettorale in vista. Proprio oggi l’alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, ha lamentato la poca trasparenza del processo e denunciato il persistere di un clima antidemocratico nel paese. “Mi preoccupano le decisioni del Tribunale supremo di giustizia, che ostacolano la libertà di selezione di sette partiti politici, e la nomina non consensuale dei membri del Consiglio elettorale", ha detto Bachelet parlando alla 45ma sessione del Consiglio dei diritti umani. L’ex presidente cilena ha quindi chiesto al governo del Venezuela di continuare a lavorare per "realizzare le condizioni per un processo elettorale credibile, libero ed equo". (segue) (Vec)