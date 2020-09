Venezuela: elezioni parlamentari, Maduro ribadisce all'Onu invito a inviare missione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultimo aggiornamento dell’informativa sul paese si denuncia anche "l'elevato numero di giovani morti nei quartieri più marginalizzati a seguito di operazioni di sicurezza”: oltre 2 mila omicidi dall’inizio dell’anno, di cui 711 tra giugno e agosto. L'alto commissario ha inoltre denunciato che nel paese continuano le restrizioni alla libera di espressione, con attacchi a difensori dei diritti umani e giornalisti, e ha criticato la retorica delle autorità venezuelane che attribuiscono a coloro che tornano nel paese i casi di nuovo coronavirus. "Il 33 per cento delle morti per Covid-19 in Venezuela sono state di personale sanitario, principalmente a causa della mancanza di attrezzature protettive e di acqua", ha denunciato l'alto commissario. (segue) (Vec)