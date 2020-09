Venezuela: elezioni parlamentari, Maduro ribadisce all'Onu invito a inviare missione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la missione il presidente Nicolas Maduro e i ministri della Difesa e dell’Interno, rispettivamente Vladimir Padrino Lopez e Nestor Reverol, sono a conoscenza dei crimini commessi e hanno coordinato le attività e fornito risorse in questo senso. Le violazioni “devono cessare e l’impunità deve finire”, ha detto Valinas. “Le autorità venezuelane devono svolgere immediatamente indagini rapide, efficaci, approfondite, indipendenti, imparziali e trasparenti sulle violazioni e sui crimini commessi, garantendo giustizia alle vittime, che devono avere un pieno risarcimento per il danno subito", ha aggiunto la funzionaria delle Nazioni Unite, auspicando l’intervento di altre giurisdizioni. "Anche altre giurisdizioni, in conformità con le loro leggi nazionali, così come la Corte penale internazionale, dovrebbero prendere in considerazione azioni legali contro gli individui responsabili delle violazioni e dei crimini identificati dalla missione". (segue) (Vec)