Nord Macedonia-Slovenia: presidente Pahor, pieno sostegno a percorso europeo di Skopje

- Il presidente della Slovenia, Borut Pahor, ha espresso il pieno sostegno di Lubiana al percorso di adesione europea della Macedonia del Nord. Pahor, che si trova oggi in visita a Skopje, ha dichiarato che "nessun altro paese ha sacrificato tante energie politiche" per soddisfare le condizioni poste da Bruxelles. "La conferenza intergovernativa deve tenersi senza ritardi", ha dichiarato il capo dello Stato sloveno a proposito dell'avvio dei negoziati Ue per Skopje. Pahor ha poi auspicato il raggiungimento di un accordo fra Macedonia del Nord e Bulgaria riguardo a tutte le questioni ancora aperte. I disaccordi, ha osservato il presidente sloveno, non devono mettere a rischio lo svolgimento della conferenza intergovernativa Macedonia del Nord-Ue. (segue) (Seb)