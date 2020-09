Nord Macedonia-Slovenia: presidente Pahor, pieno sostegno a percorso europeo di Skopje (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato di Lubiana partirà infine per Ocrida (Ohrid) dove incontrerà gli agenti di polizia sloveni che affiancano i colleghi macedoni nella protezione dei confini. La delegazione slovena in visita comprende anche il ministro dello Sviluppo economico e della tecnologia, Zdravko Pocivalsek, e il ministro della Difesa Matej Tonin. Quest'ultimo ha avuto un incontro con a controparte macedone, Ljudmila Sekerinska. Secondo una nota del ministero macedone, Sekerinska ha ringraziato la Slovenia per il suo sostegno nel percorso compiuto da Skopje verso l'adesione alla Nato. La ministra macedone ha inoltre auspicato che la cooperazione bilaterale nel settore della difesa possa svilupparsi ulteriormente nell'alveo della comune appartenenza all'Alleanza. "Il forte sostegno della Slovenia al percorso verso la Nato e l'Ue ha rappresentato una forte motivazione per incrementare i nostri sforzi nel raggiungimento di obiettivi strategici", ha affermato Sekerinska. (segue) (Seb)